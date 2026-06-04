Pellaro controlli sulla rete del vecchio acquedotto del Tuccio | al via la campagna contro gli allacci abusivi

Notizia in breve

Sono state avviate verifiche sulla rete dell'acquedotto del Tuccio a Pellaro dopo aver rilevato consumi sospetti sulle condotte di distribuzione che alimentano alcune zone della frazione. Le ispezioni hanno evidenziato consumi anomali, non in linea con il bilancio idrico previsto per l’area. La campagna interessa la rete esistente e mira a individuare eventuali allacci abusivi o irregolari. Le autorità stanno procedendo con controlli tecnici per verificare le cause dei consumi elevati.