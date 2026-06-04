Pellaro controlli sulla rete del vecchio acquedotto del Tuccio | al via la campagna contro gli allacci abusivi
Sono state avviate verifiche sulla rete dell'acquedotto del Tuccio a Pellaro dopo aver rilevato consumi sospetti sulle condotte di distribuzione che alimentano alcune zone della frazione. Le ispezioni hanno evidenziato consumi anomali, non in linea con il bilancio idrico previsto per l’area. La campagna interessa la rete esistente e mira a individuare eventuali allacci abusivi o irregolari. Le autorità stanno procedendo con controlli tecnici per verificare le cause dei consumi elevati.
Dopo alcune verifiche tecniche, effettuate sulle condotte di distribuzione che alimentano alcune aree della frazione di Pellaro, sono stati riscontrati consumi anomali non compatibili con il normale bilancio idrico della zona. È quanto comunica Sorical, gestore del Servizio Idrico Integrato della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie e thread social correlati
Allacci abusivi alla rete idrica per gli alloggi popolari: 8 indagati dalla ProcuraOtto persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un’inchiesta sui presunti...
Tributi del servizio idrico, stangata contro evasori e allacci abusivi. Inviate 5847 'cartelle' di pagamentoIl comune ha avviato una serie di azioni di recupero crediti relative ai tributi del servizio idrico, inviando complessivamente 5847 cartelle di...
Il Viminale studia le contromisure: droni sulla rete e più controlliAltro che tregua olimpica. I sabotaggi degli ultimi giorni alla rete ferroviaria italiana sono piovuti proprio nel pieno della kermesse sportiva, e il fatto che nessuno nelle istituzioni li abbia ... ilgiornale.it
Genova, controlli ai passeggeri della metropolitana: 1 su 6 viaggiava senza bigliettoGenova – Proseguono i controlli intensivi di Amt sulla rete urbana ed extraurbana contro l’evasione tariffaria sulla rete di Genova. Nella mattina del 2 dicembre, tra le 8 e le 12, alla stazione De ... ilsecoloxix.it