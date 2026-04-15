Allacci abusivi alla rete idrica per gli alloggi popolari | 8 indagati dalla Procura

Otto persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un’inchiesta sui presunti allacci abusivi alla rete idrica di alloggi popolari nel quartiere di via Falcone a Caserta. L’indagine si concentra su furti d’acqua nel complesso abitativo denominato “Parco 2000”, con accertamenti ancora in corso per chiarire eventuali irregolarità.

Furti d’acqua nel rione popolare di via Falcone a Caserta. E’ questa l’ipotesi di un’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sugli allacci abusivi al “Parco 2000”.Il pubblico ministero Luisa Turco ha notificato agli otto indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e si.🔗 Leggi su Casertanews.it

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