Tributi del servizio idrico stangata contro evasori e allacci abusivi Inviate 5847 ' cartelle' di pagamento
Il comune ha avviato una serie di azioni di recupero crediti relative ai tributi del servizio idrico, inviando complessivamente 5847 cartelle di pagamento ai clienti morosi. Le misure si concentrano su casi di evasione, elusione e allacci abusivi alla rete idrica, oltre a pagamenti parziali che hanno creato un disallineamento tra i versamenti e le somme dovute. In questo modo, l’amministrazione ha deciso di rafforzare la riscossione coattiva nei confronti di chi non ha saldato le proprie bollette.
Evasione, elusione, allacci abusivi alla rete idrica e pagamenti parziali. I conti non tornano e il Comune rimette in moto la macchina della riscossione coattiva contro gli utenti morosi del servizio idrico.Scattano infatti da oggi 5.847 ingiunzioni di pagamento, tra utenze private e commerciali. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Si comunica che sono disponibili le bollette del Servizio Idrico 2025. È possibile ritirarle presso l’Ufficio Tributi nei giorni e negli orari di apertura. Chi ha attivato la ricezione via email le ha già ricevute. Si invita a controllare anche la cartella SPA - Facebook facebook
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