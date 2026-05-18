Tributi del servizio idrico stangata contro evasori e allacci abusivi Inviate 5847 ' cartelle' di pagamento

Il comune ha avviato una serie di azioni di recupero crediti relative ai tributi del servizio idrico, inviando complessivamente 5847 cartelle di pagamento ai clienti morosi. Le misure si concentrano su casi di evasione, elusione e allacci abusivi alla rete idrica, oltre a pagamenti parziali che hanno creato un disallineamento tra i versamenti e le somme dovute. In questo modo, l’amministrazione ha deciso di rafforzare la riscossione coattiva nei confronti di chi non ha saldato le proprie bollette.

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