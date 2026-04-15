Intitolati alla patrona dell' Arma del Genio la cappella del Reggimento e il cortile della caserma Nicolai

Oggi la caserma “Tenente Filippo Nicolai” di Piacenza ha accolto la visita dell’Arcivescovo Ordinario Militare, monsignor Gian Franco Saba. Durante l’evento, sono stati intitolati alla patrona dell’Arma del Genio sia la cappella della caserma che il cortile della struttura, appartenente al 2° Reggimento Genio Pontieri dell’Esercito Italiano. L’iniziativa ha coinvolto ufficiali e militari presenti nel complesso.