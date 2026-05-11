Fronte maris un nuovo progetto per rafforzare il ruolo del colore come elemento identitario della città

Presentato il nuovo progetto 'Genova Colorata è ancora più bella - Coloritura facciate degli edifici 2025–2027', promosso dalla Direzione Pianificazione Urbanistica-Direzione di Area Gestione del Territorio del Comune di Genova con l'obiettivo di valorizzare e tutelare la qualità cromatica del.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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