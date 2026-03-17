In Italia, 18 regioni affrontano una grave carenza di medici di famiglia, con oltre 5.700 posti ancora scoperti. La mancanza di professionisti nel settore medico di base sta creando un vuoto che riguarda molte aree del paese, lasciando senza assistenza un numero consistente di cittadini. La situazione evidenzia una crisi nel settore sanitario di assistenza primaria.

Un po’ come i panda: i medici di famiglia in Italia sembrano davvero una figura professionale in via d’estinzione. Ne mancano oltre 5.700 e il problema riguarda tantissime regione, come sanno bene i cittadini che faticano a trovare un medico di famiglia, soprattutto nelle aree più popolose. A metterlo nero su bianco è l’ultima analisi di Fondazione Gimbe, che aggiorna le stime 1 gennaio 2025. Ebbene, tra il 2019 e il 2024 il numero di medici di medicina generale è diminuito di ben 5.197 unità. Il tutto mentre la popolazione del Belpaese invecchia: nel 2025 gli over 65 erano quasi 14,6 milioni, di cui oltre la metà affetti da due o più malattie croniche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Emorragia di medici di famiglia in 18 regioni, ne mancano più di 5.700

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