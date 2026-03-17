Sanità Gimbe | medici di famiglia in Toscana ne mancano quasi 400

Secondo i dati della Gimbe, in Toscana ci sono attualmente circa 394 medici di famiglia in meno rispetto al numero necessario. Entro il 2028, altri 466 professionisti raggiungeranno l'età pensionabile di 70 anni, creando un ulteriore vuoto nella copertura sanitaria regionale. Questi numeri riflettono una perdita significativa di medici in un settore già sotto pressione.

FIRENZE – In Toscana, all’1 gennaio 2025, secondo la stima Gimbe, mancano 394 medici di famiglia mentre entro il 2028 altri 466 raggiungeranno l’età di pensionamento di 70 anni. Questi i dati dell’analisi di Fondazione Gimbe sui medici di medicina generale e sulle dinamiche e criticità insite nelle norme che regolano l’inserimento di questi dottori nel Servizio sanitario nazionale e sulla loro carenza regione per regione. In particolare la Toscana, riguardo al numero medio di assistiti per medico di famiglia, sempre all’1 gennaio 2025 ne ha 1.413, dato superiore alla media nazionale che è di 1.383 pazienti per dottore. In base al rapporto ottimale di un medico ogni 1. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Parlano della sanità del #Trentino ero convinto fosse una eccellenza invece super deluso, oggi poi…..imbarazzante a dir poco….ma domani vado alla carica…..allucinate……dovete solo vergognarvi….. #babbo in che mani siamo…. #fuckcancer x.com