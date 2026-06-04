Da giugno è possibile chiedere un ristoro economico in caso di pesanti rallentamenti causati da cantieri, incidenti o emergenze lungo la A18 e la A20. Ecco come presentare la domanda Da giugno gli automobilisti che percorrono le autostrade siciliane potranno ottenere il rimborso del pedaggio in caso di gravi disagi alla circolazione. La novità riguarda le tratte A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo ed è stata introdotta in applicazione delle nuove disposizioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha reso note le modalità per richiedere il ristoro economico nei casi di ritardi significativi dovuti a cantieri, incidenti, eventi meteorologici o altre situazioni che limitano la normale fruizione dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pedaggio rimborsato a chi resta bloccato nel traffico: la novità sulle autostrade siciliane

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Dal 2026 arrivano i rimborsi per chi resta bloccato in autostrada

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