Abbattimento alberi sulle autostrade siciliane confronto acceso tra Cas e ambientalisti | riunione senza intesa

Si è svolta una riunione tra i rappresentanti del Consorzio per le Autostrade Siciliane e gli ambientalisti, incentrata sulla questione dell’abbattimento degli alberi lungo le autostrade dell’isola. L’incontro si è aperto con toni accesi e si è concluso senza un accordo definitivo. Il dibattito ha coinvolto le diverse posizioni sulla gestione delle aree verdi che costeggiano le principali arterie autostradali.

Si è aperto con una forte tensione e si è chiuso senza un vero punto di incontro il confronto tra ambientalisti e i vertici del Consorzio per le Autostrade Siciliane sul tema, ormai al centro di un acceso dibattito, dell’abbattimento degli alberi lungo le principali arterie autostradali.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate I danni del ciclone Harry, Cas avvia verifiche straordinarie sulle autostradeAutostrade Siciliane ha avviato uno specifico ed ampio programma di verifiche tecniche straordinarie su tutte le autostrade in gestione: la A20... Leggi anche: “Architettura & Donna”, a Casa Sanfilippo il confronto sulle professioniste siciliane Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Alberi abbattuti in autostrada, si allarga la protesta: diffida al Cas anche dal sindaco di Capo d’Orlando; Abbattimento degli alberi in autostrada nel Messinese, indaga il Corpo forestale - RTP; Il taglio degli alberi in autostrada, scatta l'inchiesta; Autostrade siciliane, indagine del Corpo forestale sugli abbattimenti degli alberi: i sindaci del Messinese chiedono lo stop immediato. Abbattimento degli alberi in autostrada nel Messinese, indaga il Corpo forestaleIl corpo forestale ha avviato un'indagine sull'abbattimento degli alberi in autostrada oggetto di una presa di posizione delle principali associazioni ... rtp.gazzettadelsud.it Autostrade siciliane, indagine del Corpo forestale sugli abbattimenti degli alberi: i sindaci del Messinese chiedono lo stop immediatoC'è un' indagine del Corpo forestale sull' abbattimento degli alberi sulle autostrade siciliane . L'ispettorato ripartimentale delle foreste invitato alla ... messina.gazzettadelsud.it BRACCIANO - Abbattimento di alberi in città. Ci scrivono alcuni cittadini perplessi e preoccupati su ciò che sta accadendo al verde pubblico di diverse zone. #abbattimentoalberi #alberi #Bracciano - facebook.com facebook