Pedaggi da rimborsare per code e cantieri sull' autostrada A18 e A20 | ecco come chiedere il risarcimento

Da messinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le persone che hanno pagato il pedaggio durante code o lavori in corso sulle autostrade A18 e A20 potranno richiedere un rimborso. La procedura permette di ottenere il risarcimento per i costi sostenuti a causa di rallentamenti o blocchi causati da cantieri lungo le tratte interessate. Le modalità di richiesta sono state rese note e prevedono la presentazione di documenti comprovanti il pagamento e il disagio subito.

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Chi rimane bloccato nel traffico o subisce pesanti rallentamenti a causa dei cantieri lungo le autostrade siciliane potrà ottenere il rimborso del pedaggio. Dal 1° giugno 2026 è infatti entrata in vigore anche sulle tratte A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo la nuova disciplina prevista. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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