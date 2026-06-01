Autovelox settimana di controlli tra Messina A18 e A20 | ecco dove scattano le verifiche

Nella settimana in corso, sono stati effettuati controlli con autovelox tra Messina e le autostrade A18 e A20. Le verifiche si sono concentrate sui principali tratti stradali, con posti di blocco lungo le arterie più trafficate. La polizia ha rilevato numerosi veicoli che superavano i limiti di velocità stabiliti. Le operazioni sono state svolte in orari diurne e serali, senza ulteriori dettagli su sanzioni o persone coinvolte.

Settimana di controlli intensificati sulla velocità lungo le principali arterie autostradali siciliane. La Polizia stradale ha reso pubbliche le tratte dove, dal 1 al 7 giugno 2026, saranno attivi gli strumenti di rilevamento, nell’ambito di un piano mirato alla prevenzione degli incidenti e alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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