Pecorara sabato l’inaugurazione del Nuovo Centro Polifunzionale nell' ex Consorzio Agrario

Da ilpiacenza.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno alle 10 si terrà l’inaugurazione del Nuovo Centro Polifunzionale nell’ex Consorzio Agrario di Pecorara. L’evento è stato annunciato come un momento significativo per la comunità locale. La cerimonia coinvolgerà probabilmente rappresentanti istituzionali e cittadini, anche se i dettagli sul programma non sono stati pubblicati. L’apertura segna la conclusione dei lavori di ristrutturazione e il trasferimento delle attività nel nuovo spazio.

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Un momento per certi versi storico, sicuramente atteso da tempo quello che si celebrerà sabato 6 giugno dalle 10.30 a Pecorara. Dopo circa due anni di lavori, infatti, l’ex Consorzio agrario del piccolo borgo dell’Alta Val Tidone diventa ufficialmente Centro Polifunzionale, capace di ospitare una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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