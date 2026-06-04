Pecorara sabato l’inaugurazione del Nuovo Centro Polifunzionale nell' ex Consorzio Agrario

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 10 si terrà l’inaugurazione del Nuovo Centro Polifunzionale nell’ex Consorzio Agrario di Pecorara. L’evento è stato annunciato come un momento significativo per la comunità locale. La cerimonia coinvolgerà probabilmente rappresentanti istituzionali e cittadini, anche se i dettagli sul programma non sono stati pubblicati. L’apertura segna la conclusione dei lavori di ristrutturazione e il trasferimento delle attività nel nuovo spazio.