Sabato l' inaugurazione del nuovo laghetto di Triangia

Da sondriotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato si è svolta l'inaugurazione del nuovo laghetto di Triangia, portando a termine un progetto annunciato nei mesi scorsi dal Valtellina Sub, che aveva espresso l'intenzione di riqualificare l'area. L'evento ha segnato la conclusione di un intervento che ha trasformato il laghetto, coinvolgendo le attività e le iniziative legate a questa zona. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone, tra cui rappresentanti e appassionati della zona.

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Dalle parole ai fatti: il Valtellina Sub aveva espresso, nei mesi scorsi, l'intenzione di far rivivere il laghetto di Triangia e questa intenzione si è concretizzata.Sabato, a partire dalle 10, infatti, verrà inaugurato proprio il rinnovato specchio d'acqua: in mattinata, la Protezione civile. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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