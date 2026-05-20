Sabato l' inaugurazione del nuovo laghetto di Triangia

Sabato si è svolta l'inaugurazione del nuovo laghetto di Triangia, portando a termine un progetto annunciato nei mesi scorsi dal Valtellina Sub, che aveva espresso l'intenzione di riqualificare l'area. L'evento ha segnato la conclusione di un intervento che ha trasformato il laghetto, coinvolgendo le attività e le iniziative legate a questa zona. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone, tra cui rappresentanti e appassionati della zona.

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Dalle parole ai fatti: il Valtellina Sub aveva espresso, nei mesi scorsi, l'intenzione di far rivivere il laghetto di Triangia e questa intenzione si è concretizzata.Sabato, a partire dalle 10, infatti, verrà inaugurato proprio il rinnovato specchio d'acqua: in mattinata, la Protezione civile. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sondrio: il Valtellina Sub vuol far rivivere il laghetto di TriangiaIl lago di Triangia, sopra la città di Sondrio, è un piccolo ma prezioso patrimonio naturale della Valtellina. SAN CASCIANO - Il Centro Socio Culturale di Cerbaia incrementa spazi e servizi per il benessere e la salute della comunità. Concluso l'investimento di riqualificazione che ha migliorato funzioni e potenzialità. L'inaugurazione è prevista sabato 16 maggio. x.com Stai guardando l'inaugurazione degli Stati Uniti reddit Roncola taglia il traguardo: sabato l’inaugurazione del nuovo campo sportivo in erba sinteticaIl nuovo impianto a 7, realizzato e interamente autofinanziato dall'Unione Sportiva Roncola, restituisce alla comunità un'area completamente riqualificata. Una giornata di festa tra sport, comunità e ... bergamonews.it Nuova vita per l’antico forno comunitario di Monvalle, Iniziative per bambini e luogo di aggregazioneSabato 16 maggio l'inaugurazione dell'edificio ristrutturato grazie all'iniziativa della Pro Loco e col sostegno dell'amministrazione comunale e di un'azienda locale, nel ricordo del volontario Romano ... varesenews.it