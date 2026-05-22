A 35 anni alla guida del Consorzio Agrario | chi è il nuovo presidente

A 35 anni, un imprenditore agricolo proveniente dal Pordenonese è stato nominato nuovo presidente del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione, che ha scelto questa figura per guidare l’organizzazione nei prossimi anni. Zolin, che ha già ricoperto il ruolo di presidente di Coldiretti, assume la guida dell’ente senza che siano stati annunciati cambiamenti radicali rispetto alla gestione precedente.

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