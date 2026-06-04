La Cina ha vietato a quattro parlamentari neozelandesi di entrare nel paese per un anno, chiedendo loro anche scuse per aver visitato Taiwan durante un viaggio ufficiale. La decisione arriva dopo la visita dei politici nell’isola, considerata da Pechino come parte di una regione cinese. La misura si applica esclusivamente ai quattro politici e non coinvolge altri membri del governo neozelandese. La visita a Taiwan ha portato alla reazione delle autorità cinesi.

Pechino ha vietato a quattro parlamentari neozelandesi di recarsi in Cina per un anno e ha chiesto loro di scusarsi per aver visitato Taiwan durante un viaggio parlamentare. La Cina ha già colpito in passato i parlamentari di altri paesi con sanzioni relative ai contatti con l’isola, ma è la prima volta che ciò accade per i parlamentari neozelandesi, ha affermato il governo di Wellington. Negli ultimi anni Pechino ha aumentato la pressione su Taiwan, che rivendica come proprio territorio. Due parlamentari contattati dall’ Associated Press giovedì hanno respinto la richiesta di scuse, mentre non è stato possibile mettersi in contatto con gli altri due. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pechino impedisce a 4 politici neozelandesi di entrare in Cina: hanno visitato Taiwan

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