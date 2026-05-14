Un incontro di due ore tra i rappresentanti delle due superpotenze si è svolto di recente in Cina, coinvolgendo il leader cinese e un ex presidente degli Stati Uniti. Durante il colloquio sono stati affrontati diversi temi, tra cui questioni commerciali e tensioni geopolitiche. Il leader cinese ha espresso preoccupazioni riguardo alla situazione di Taiwan, avvertendo che potrebbe scatenarsi un conflitto. La visita di questa figura statunitense in Cina ha attirato l’attenzione internazionale, con discussioni sulla possibile evoluzione dei rapporti tra le due nazioni.

La visita di Trump in Cina. Due ore di colloquio tra i leader delle due superpotenze. Sul tavolo gli aspetti commerciali e non solo. Pechino: “Su Taiwan rischiamo il conflitto”. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Trump in Cina. Leader Pechino avverte gli Usa: “Su Taiwan rischiamo il conflitto”

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