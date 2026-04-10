Cina Xi ha incontrato a Pechino la leader dell' opposizione di Taiwan

Il presidente cinese ha incontrato a Pechino la leader dell’opposizione di Taiwan. La riunione si è svolta in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le modalità dell’incontro. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali, che hanno confermato l’incontro tra le due figure politiche. Non sono stati forniti commenti o dichiarazioni successive all’incontro.

Il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, ha incontrato a Pechino la leader dell’opposizione di Taiwan, Cheng Li-wun. Cheng è la prima presidente del Kuomintang, partito che punta alla riunificazione, a visitare la Repubblica Popolare nell’ultimo decennio. La delegazione ha visitato la provincia di Jiangsu e Shanghai prima di arrivare nella capitale. “Lavorare per rafforzare gli scambi e il dialogo, cercare la pace per entrambe le sponde dello Stretto ” ha detto Xi. “Entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan dovrebbero pianificare e istituire ulteriormente meccanismi istituzionalizzati e sostenibili per il dialogo e la cooperazione” le parole, invece, di Cheng Li-wun. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Il presidente cinese Xi Jinping riceve a Pechino la leader dell’opposizione taiwaneseDurante il loro incontro nella Grande sala del popolo, Xi ha detto a Cheng che oggi il mondo non è del tutto in pace e che la pace è preziosa.

Xi Repeats ‘One China’ Message in Meeting with Taiwan Leader | Firstpost Live | N18G

Temi più discussi: Xi ha incontrato a Pechino la leader dell'opposizione taiwanese; Xi Jinping ha incontrato a Pechino la leader dell'opposizione di Taiwan; Xi pienamente convinto dell’unità tra Cina e Taiwan; Il presidente Xi Jinping ha incontrato a Pechino la leader dell'opposizione taiwanese.

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La #Cina auspica che l'Unione Europea (#UE) collabori con essa per promuovere relazioni economiche e commerciali bilaterali sane e positive, ha dichiarato giovedì 9 aprile il Ministero del #Commercio. In qualità di partner commerciali chiave, la Cina e l'UE - facebook.com facebook