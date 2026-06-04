Il partito di centrodestra di Porto San Giorgio ha espresso solidarietà al sindaco Vesprini, vittima di minacce durante controlli sul territorio. La comunicazione arriva dopo che il primo cittadino ha denunciato le intimidazioni subite. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle minacce o sulle eventuali indagini in corso. La presa di posizione del partito sottolinea la condanna verso atti che ostacolano l’attività amministrativa.

Era pressoché scontato che il partito popolare di Porto San Giorgio esprimesse, pur dall’opposizione, la propria solidarietà al sindaco Valerio Vesprini "per le gravi minacce ricevute durante le attività di controllo del territorio". I democratici hanno emesso in proposito un comunicato stampa di cui è stato reso portavoce ed interprete il consigliere comunale Christian De Luna. I democratici spiegano in questi termini il loro atteggiamento: "Ogni intimidazione nei confronti di un rappresentante delle istituzioni è un fatto inaccettabile che va condannato. A chi svolge il proprio ruolo nell’interesse della comunità deve essere garantito rispetto, sicurezza e il sostegno di tutte le forze politiche e sociali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pd con Vesprini: "Ma così non va"

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