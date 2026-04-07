La flotta riparte | Ma così non si va avanti

La flotta peschereccia del porto di San Benedetto si appresta a riprendere le attività questa sera, dopo aver osservato la pausa pasquale e un periodo di fermo causato dal maltempo che ha interessato quasi tutta la settimana passata. Le barche sono pronte a tornare in mare, mentre alcuni operatori hanno espresso preoccupazione riguardo alla ripresa delle attività senza miglioramenti nelle condizioni climatiche.

La flotta peschereccia del porto di San Benedetto si prepara a tornare in mare questa sera, dopo il consueto stop pasquale e dopo il fermo imposto dal maltempo che ha accompagnato praticamente tutta la scorsa settimana. La ripartenza arriva, come diconsueto, nel giorno delle celebrazioni di San Francesco da Paola, patrono dei pescatori, ma sul rientro delle barche continua a pesare il nodo del caro gasolio, che per la marineria sambenedettese resta una delle principali incognite. La giornata di oggi sarà scandita anche dal momento religioso legato alla ricorrenza del patrono. Questa mattina, alle ore 11, è infatti in programma la celebrazione eucaristica presso l’Associazione Pescatori Sambenedettesi, in viale Marinai d’Italia, davanti alla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La flotta riparte: "Ma così non si va avanti" Leggi anche: Sos frana, Statale riaperta a Pesaro. «Ma così non si va avanti, ci vuole la complanare» Enrica Bonaccorti: «Ho ripreso la chemio, il tumore non si è ridotto. Ci sono giorni in cui va bene e giorni in cui va molto male, ma devo andare avanti così»Nel corso dell'intervista, Bonaccorti è anche tornata a parlare della figlia Verdiana: «Non mi lascia un secondo, la sento molto vicina. Mistero UFO: spariti scienziati e un generale Argomenti più discussi: Riparte la nuova Global sumud flotilla. A Gaza la situazione è ancora terribile; Non daremo tregua. La Flotilla dei cittadini riparte per Gaza - Left; La Global Sumud Flotilla fa tappa a Mergellina: riparte la missione umanitaria verso Gaza. La terra non si ferma mai, cambia, si rinnova, riparte. E in ogni stagione c’è sempre un nuovo inizio da costruire, fatto di lavoro, dedizione e scelte che guardano avanti. Che questa Pasqua porti nuova energia, visione e continuità nel vostro lavoro. Da tutto il te - facebook.com facebook