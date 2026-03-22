Ecocentro il Pd | Assordante silenzio di Vesprini
Il Partito Democratico di Porto San Giorgio critica duramente la maggioranza, accusandola di alimentare sui social una narrazione rabbiosa e di scaricare responsabilità sull’amministrazione Loira. La polemica si concentra sull’ecocentro e sull’assenza di risposte chiare da parte di Vesprini, definito dal partito come protagonista di un “assordante silenzio”. La discussione politica si fa sempre più accesa nella città.
Clima sempre più acceso a Porto San Giorgio sul fronte politico. Il gruppo consiliare del Partito Democratico interviene con toni duri contro la maggioranza, accusata di alimentare sui social una "narrazione rabbiosa" e di scaricare responsabilità sull’amministrazione Loira. Nel mirino dei consiglieri dem finisce anche il sindaco Valerio Vesprini, reo – secondo il Pd sangiorgese – di un silenzio ritenuto "assordante". Un atteggiamento che viene letto come una presa di distanza dalla precedente esperienza amministrativa, ma che, sottolineano, rischia di trasformarsi in un boomerang politico. Al di là dello scontro, gli esponenti locali del Partito democratico richiamano l’attenzione su alcuni temi concreti che, a loro avviso, restano irrisolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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