Sanità referti istologici in ritardo Cesetti Pd | Violato il diritto alla salute

In alcune strutture sanitarie delle Marche si registrano ritardi nella consegna dei referti istologici, con tempi che superano i tre mesi. La situazione più critica si verifica presso l’Ast di Fermo, dove i pazienti devono attendere molto più del previsto per conoscere i risultati degli esami. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni tra i rappresentanti politici, che hanno evidenziato come tali ritardi possano compromettere il diritto alla salute.

Ritardi fino a oltre tre mesi per la consegna dei referti istologici nelle Marche, con situazioni particolarmente critiche nell’Ast di Fermo. A denunciare quella che definisce una «palese violazione del diritto costituzionale alla salute e di una negazione dei Livelli Essenziali di Assistenza» è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Asp denuncia 2400 cittadini: la sanità contro il diritto alla saluteLa tensione tra l’Asp di Reggio Calabria e un comitato spontaneo per la tutela della salute ha raggiunto un punto critico, sfociando in una denuncia...

Temi più discussi: All'ospedale di Trapani hanno perso un referto istologico. Il caso; Fascicolo sanitario elettronico ASP Trapani: nuovi referti online; All'ospedale di Trapani hanno perso il campione per un referto istologico; Asp Trapani: al via alimentazione del fascicolo sanitario elettronico.

Caos referti in ritardo: Mi hanno detto che stanno inviando quelli di novembreL’odissea della signora Giulia e di suo fratello, a cui hanno asportato un neo d’urgenza: Non è una risposta accettabile, la tempestività nella cura è un aspetto fondamentale. msn.com

I nodi dell’ospedale. Cesetti: Referti istologici, i ritardi sono intollerabiliIl consigliere regionale dem sul caso del paziente rimasto per mesi in attesa di un responso: La Regione si è mossa solo dopo la mia denuncia. msn.com

CGIL: sanità pubblica bene da potenziare e tutelare. La proposta di legge di iniziativa popolare per potenziarla, mette insieme una rete che va dalle associazioni al mondo sindacale. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/04/cgil-sanita-pubblica-bene-d - facebook.com facebook

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