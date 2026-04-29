Piani della Regione per internazionalizzazione e turismo Cesetti Pd | Progetti non crediblii se la gestione resta all' Atim

La regione ha approvato recentemente nuovi progetti dedicati all'internazionalizzazione e al turismo, sostenuti dalla maggioranza. Tuttavia, un rappresentante dell'opposizione ha dichiarato che tali piani non risultano credibili se l'amministrazione continua a gestire le iniziative attraverso l'Atim. La questione riguarda la gestione di questa organizzazione e il suo ruolo nei programmi di sviluppo regionale, sollevando dubbi sulla loro efficacia futura.

ANCONA - «I piani per l'internazionalizzazione e il turismo approvati ieri dalla maggioranza non hanno alcuna credibilità finché non si avrà il coraggio di spazzare via l'Atim». Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Partito Democratico, Fabrizio Cesetti, intervenendo in Consiglio.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Regione, pronta la graduatoria dei contributi per gli investimenti nel turismo: ecco tutti i progetti ammessiIrfis FinSicilia ha predisposto un elenco dopo aver ultimato la prima fase di controllo. Maielletta, Di Marco (Pd): “Strade chiuse e turismo fermo, la Regione chiarisca”Accessi ancora chiusi verso il comprensorio della Maielletta e preoccupazione per le ricadute su turismo ed economia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: | Regione Lazio | Presentato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei rifiuti del Lazio; VI Piano Regionale delle Politiche sociali 2026-2028. Presentazione 30 aprile 2026; Tavolo Beko a Roma, la Regione chiede un piano di investimenti chiaro per i siti di Comunanza e Fabriano; Nuovo piano regionale della mobilità ciclistica: rete di 25 percorsi. Tecnologie informatiche, il piano della Regione415 milioni nel triennio per sviluppare le infrastrutture digitali, comprese quelle della sanità e delle telecomunicazioni a banda larga ... rainews.it Amatrice e cratere sismico, piano di rilancio economico della Regione tra cultura, turismo e agroalimentareRIETI - Ricostruzione di case e strutture pubbliche, ma da affiancare al rilancio economico e dei servizi: un pacchetto di 288 milioni di euro, di cui cento già attivati. La ... ilmessaggero.it IL FUTURO DELLA PESCA Le opportunità dei Piani di Gestione Regionali Incontro operativo in Sala Blasco con i vertici del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana #sciacca #pesca - facebook.com facebook