L’Unione europea si avvia a entrare in Pax Silica, l’iniziativa lanciata dall’amministrazione Trump per coordinare tra Paesi partner le componenti strategiche dell’ecosistema dell’intelligenza artificiale. Dopo mesi di pressioni da parte americana, gli ambasciatori dei Ventisette hanno autorizzato la Commissione europea a firmare l’adesione al programma. Il passaggio finale è atteso la prossima settimana, quando i ministri europei competenti saranno chiamati a dare il via libera definitivo. La decisione segna un cambio di passo per Bruxelles. Quando Pax Silica venne presentata lo scorso dicembre, l’Unione aveva scelto di restare alla finestra. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Pax Silica, perché l’Europa entrerà nel progetto americano sull’AI

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