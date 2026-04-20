Nella catena di Pax Silica c’è spazio anche per l’Italia Ecco perché esserci

Nella catena di Pax Silica si inserisce anche l’Italia, che ha deciso di aderire all’iniziativa. La Finlandia ha recentemente annunciato il suo ingresso nell’accordo, che è stato avviato dagli Stati Uniti. La partecipazione di nuovi paesi rappresenta un passo importante per il progetto, che coinvolge attori diversi in un contesto internazionale. La decisione di ampliare la rete riflette l’interesse di più nazioni per questa iniziativa.

L’ingresso della Finlandia nell’iniziativa Pax Silica segna un passaggio che va oltre l’allargamento di un’iniziativa guidata da Washington. È la formalizzazione di un ordine tecnologico che lega sicurezza economica e sicurezza nazionale, tendenza sempre più evidente in questo momento storico, e che definisce chi partecipa allo sviluppo delle tecnologie di frontiera e a quali condizioni. Con il passo annunciato nei giorni scorsì, Helsinki diventa il primo membro dell’Ue ad aderire formalmente al progetto – al netto del ruolo strutturale dei Paesi Bassi attraverso Asml – collocandosi dentro un ecosistema pensato per presidiare le fondamenta dell’era dell’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nella catena di Pax Silica c’è spazio anche per l’Italia. Ecco perché esserci Notizie correlate Pax Silica, Helberg attacca i regolamenti Ue: "Così l'Europa resta indietro"(Adnkronos) - L'Europa non deve modificare l'AI Act per aderire alla Pax Silica, ma così com'è rischia di compromettere la propria capacità di... La tecnologia Usa in mani fidate. Cosa c’è dentro il Pax Silica FundGli Stati Uniti stanno passando alla fase operativa di una delle iniziative geoeconomiche più ambiziose degli ultimi anni. Una raccolta di contenuti Pax Silica, Helberg attacca i regolamenti Ue: Così l’Europa resta indietro(Adnkronos) - L’Europa non deve modificare l’AI Act per aderire alla Pax Silica, ma così com’è rischia di compromettere la propria capacità di competere nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale ... notizie.tiscali.it Il silicio fa capire come va il mondo. Pechino comanda, Washington rincorre, Berlino chiudeSi capiscono molte dinamiche del mondo se si considera che la Cina ha una significativa dominanza nella produzione mondiale di silicio, che gli Stati Uniti si sono attivati per creare una rete ampia ... huffingtonpost.it