Paura per una coppia in un parcheggio a Crema giovane in stato di ubriachezza aggredisce l' uomo | l' epilogo

Notizia in breve

Un giovane in stato di ebbrezza ha aggredito un uomo in un parcheggio di un centro commerciale a Crema. La polizia ha denunciato il ragazzo per ubriachezza molesta. L'aggressione ha causato paura tra le persone presenti, ma non si sono registrate conseguenze gravi. La vittima ha chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto. Il giovane è stato identificato e denunciato per il suo comportamento.