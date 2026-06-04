Paura per una coppia in un parcheggio a Crema giovane in stato di ubriachezza aggredisce l' uomo | l' epilogo
Un giovane in stato di ebbrezza ha aggredito un uomo in un parcheggio di un centro commerciale a Crema. La polizia ha denunciato il ragazzo per ubriachezza molesta. L'aggressione ha causato paura tra le persone presenti, ma non si sono registrate conseguenze gravi. La vittima ha chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto. Il giovane è stato identificato e denunciato per il suo comportamento.
Una denuncia per ubriachezza molesta, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a seguito di un’aggressione avvenuta nei pressi di un parcheggio di un esercizio commerciale a Crema. L’episodio, verificatosi il 1° giugno, ha visto protagonista un giovane italiano di origini egiziane, già noto alle forze dell’ordine, che avrebbe aggredito un coetaneo per motivi futili. L’intervento a Crema Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è stato richiesto a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di una situazione di aggressione nel parcheggio di un esercizio pubblico, situato nei pressi del centro commerciale di Crema. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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