Paura per una coppia di coniugi a Poggibonsi perseguitata da un uomo con cartelli diffamatori | l' epilogo
Un uomo di 55 anni di Poggibonsi è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento e a un obbligo di sorveglianza con braccialetto elettronico dopo aver perseguitato una coppia con minacce e cartelli diffamatori. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle autorità, che hanno preso queste misure per tutelare le vittime. La persecuzione ha causato timore tra i coniugi, che hanno denunciato le intimidazioni e le scritte offensive.
Un uomo di 55 anni residente a Poggibonsi, accusato di atti persecutori nei confronti di una coppia di coniugi, è destinatario di una misura cautelare. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Siena, è stato adottato a seguito di un’indagine della Polizia di Stato che ha portato anche all’applicazione del braccialetto elettronico. L'intervento a Poggibonsi Le modalità delle persecuzioni Le conseguenze sulle vittime L'esecuzione della misura cautelare Le motivazioni dell'uomo Il ruolo della Procura e il provvedimento del GIP L’intervento a Poggibonsi Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi dopo una complessa attività investigativa avviata dalla Sezione Anticrimine. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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