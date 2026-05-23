Paura per una coppia di coniugi a Poggibonsi perseguitata da un uomo con cartelli diffamatori | l' epilogo

Notizia in breve

Un uomo di 55 anni di Poggibonsi è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento e a un obbligo di sorveglianza con braccialetto elettronico dopo aver perseguitato una coppia con minacce e cartelli diffamatori. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle autorità, che hanno preso queste misure per tutelare le vittime. La persecuzione ha causato timore tra i coniugi, che hanno denunciato le intimidazioni e le scritte offensive.