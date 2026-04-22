A Salerno, una coppia è stata minacciata con una bottiglia di vetro da un cittadino straniero che pretendeva dei soldi per il parcheggio. L’uomo ha inseguito le vittime nelle vie della città e, successivamente, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. L’intervento delle autorità ha portato alla cattura dell’individuo, che ora si trova in custodia. La scena si è svolta nel centro cittadino, dove le persone hanno assistito alla scena di tensione.

Un arresto per tentata estorsione e tentate lesioni personali, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri a Salerno, dove un cittadino straniero è stato fermato dopo aver minacciato due persone con una bottiglia di vetro per ottenere denaro. L’uomo è stato inoltre denunciato per danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione. L'intervento a Salerno Comportamenti molesti e inseguimento L’arresto e la messa in sicurezza Ulteriori atti violenti e danneggiamento L’intervento a Salerno Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri quando la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione al numero unico di emergenza 112.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pretende i soldi del parcheggio a Salerno, coppia minacciata con una bottiglia di vetro e inseguita: l'epilogo

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