Pretende i soldi del parcheggio a Salerno coppia minacciata con una bottiglia di vetro e inseguita | l' epilogo

Da virgilio.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno, una coppia è stata minacciata con una bottiglia di vetro da un cittadino straniero che pretendeva dei soldi per il parcheggio. L’uomo ha inseguito le vittime nelle vie della città e, successivamente, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. L’intervento delle autorità ha portato alla cattura dell’individuo, che ora si trova in custodia. La scena si è svolta nel centro cittadino, dove le persone hanno assistito alla scena di tensione.

Un arresto per tentata estorsione e tentate lesioni personali, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri a Salerno, dove un cittadino straniero è stato fermato dopo aver minacciato due persone con una bottiglia di vetro per ottenere denaro. L’uomo è stato inoltre denunciato per danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione. L'intervento a Salerno Comportamenti molesti e inseguimento L’arresto e la messa in sicurezza Ulteriori atti violenti e danneggiamento L’intervento a Salerno Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri quando la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione al numero unico di emergenza 112.🔗 Leggi su Virgilio.it

pretende i soldi del parcheggio a salerno coppia minacciata con una bottiglia di vetro e inseguita l epilogo
© Virgilio.it - Pretende i soldi del parcheggio a Salerno, coppia minacciata con una bottiglia di vetro e inseguita: l'epilogo

Notizie correlate

Terrore in centro: pretende i soldi del parcheggio e tenta di scippare una donnaLECCE – Non si è limitato a chiedere con insistenza il pagamento per un parcheggio pubblico, ma è passato rapidamente dalle minacce all’aggressione...

Paura in un locale a Viareggio, 27enne tenta di forzare la porta brandendo una bottiglia di vetro: l'epilogoUn arresto per tentato furto aggravato, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato nella notte del 24 marzo a Viareggio, dove un...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Pretende soldi, aggredisce e minaccia di morte la madre: 27enne arrestato a Ginosa; Entra in un'agenzia di assicurazione e pretende i soldi: 30enne arrestato; Pretende soldi e minaccia la madre: giovane ginosino fermato dai carabinieri; Incendio allo stabilimento balneare, in fiamme il Blue Sun.

pretende i soldi delPretende i soldi del parcheggio a Salerno, coppia minacciata con una bottiglia di vetro e inseguita: l'epilogoUn arresto per tentata estorsione e tentate lesioni personali, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri a Salerno, dove un cittadino straniero è stato fermato dopo aver ... virgilio.it

pretende i soldi delPretende soldi, aggredisce e minaccia di morte la madre: 27enne arrestato a GinosaNon sarebbe stato un episodio isolato: la vittima ha parlato di altre tensioni e aggressioni verbali mai denunciate ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.