Paura nel centro di Bari | uomo si barrica in casa dopo litigio con madre

Un uomo di 60 anni si è barricati in casa nel centro di Bari dopo un litigio con l’anziana madre, di oltre ottant’anni. La polizia è intervenuta per negoziare e far desistere l’uomo, che si era chiuso all’interno dell’abitazione. La situazione si è protratta per alcune ore, senza che ci fossero feriti o ulteriori incidenti. La vicenda si è conclusa con l’intervento degli agenti e l’uscita dell’uomo dall’appartamento.

Momenti di apprensione nella serata di giovedì 4 giugno nel centro di Bari dopo che un uomo di 6oenne si era barricato in casa a seguito, secondo una prima ricostruzione, di un litigio con l'anziana madre ultraottantenne. L'episodio si è verificato in via Prospero Petroni.L'intervento delle forze. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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