Paura nella notte in corso Vercelli | dopo una lite si barrica in casa e cosparge l' appartamento e se stesso di benzina minacciando la strage
Nella notte, in corso Vercelli, un uomo ha iniziato una lite familiare e si è barricato in casa. Successivamente, ha cosparso di benzina l’interno dell’appartamento e se stesso, minacciando di provocare una strage. La situazione si è protratta fino all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno sventato il rischio di un gesto violento. Non ci sono state altre persone coinvolte o ferite.
A monte una lite familiare, poi la minaccia di un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Una situazione del tutto fuori controllo quella che si è presentata davanti agli occhi di vigili del fuoco, carabinieri e polizia quando è stato lanciato l'allarme: “C'è un uomo barricato in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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