Un passeggero ha aggredito l’equipaggio durante il volo e ha tentato di aprire la porta di emergenza. I passeggeri hanno reagito immediatamente, usando sedie e oggetti di bordo per bloccare l’uomo. La cabina è rimasta in subbuglio fino all’atterraggio, quando le forze dell’ordine sono intervenute. Non ci sono feriti gravi, ma l’incidente ha causato momenti di tensione tra i presenti.

Come hanno fatto i passeggeri a fermare l'assalitore prima del disastro? Quali oggetti di bordo sono stati usati per immobilizzare l'uomo? Perché l'FBI è intervenuta immediatamente dopo l'atterraggio d'emergenza a Miami? Cosa ha spinto il passeggero a tentare di aprire il portellone??? In Breve Un passeggero di 51 anni ha tentato di forzare l'uscita di emergenza posteriore. Un esperto di MMA ha aiutato l'equipaggio a immobilizzare l'aggres . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos in volo: passeggero aggredisce l’equipaggio e tenta l’apertura

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