Un Boeing 787 ha ceduto il carrello durante le operazioni di rullaggio all'aeroporto di Francoforte, causando il collasso dell'aereo sulla pista. Nessuno dei passeggeri o del personale di volo è rimasto ferito. Le autorità aeroportuali hanno interrotto temporaneamente le attività di volo e avviato le verifiche sul velivolo. La pista è stata chiusa fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza.

Tanta paura questa mattina all' aeroporto di Francoforte, dove si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un Boeing 787. Mentre si trovava ancora in posizione di parcheggio, il carrello anteriore dell'aereo si è retratto inaspettatamente, piegandosi. Alcune persone sono rimaste coinvolte e ci sono stati dei feriti. Eine Boeing 787 von Lufthansa ist am Flughafen Frankfurt am Main am Gate auf die Nase gekracht. Der Zwischenfall ereignete sich am Donnerstag kurz vor dem geplanten Abflug nach Los Angeles. Mehrere Arbeiter wurden verletzt. Video ist ein #Netzfund pic.twitter.comj99dHIaOZJ — Der Bikey,Madman of Heavy Metal (@OpaMitBike) June 4, 2026 Stando a quanto riferito fino ad ora, il fatto si è verificato intorno alle 12. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura a Francoforte: cede il carrello del Boeing 787 e l'aereo collassa sulla pista

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