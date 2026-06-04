Un Boeing 787 parcheggiato al gate è stato coinvolto in un episodio con persone presenti a bordo. La scena si svolge durante le operazioni di preparazione prima della partenza, quando il carrello dell’aereo è stato ceduto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o conseguenze immediate, ma l’incidente ha interrotto le normali procedure di imbarco. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Sembrava una normale fase di preparazione prima della partenza. L’aereo era fermo al gate, pronto per le operazioni che precedono l’imbarco dei passeggeri, quando qualcosa è andato improvvisamente storto. In pochi istanti il muso del velivolo si è abbassato verso il piazzale aeroportuale, sotto gli occhi increduli del personale presente. Le immagini diffuse sui social mostrano il gigantesco aereo inclinarsi fino a toccare il suolo, provocando momenti di forte tensione nello scalo. Fortunatamente a bordo non c’erano passeggeri, ma l’incidente ha comunque causato conseguenze per alcuni lavoratori presenti sull’aeromobile e nell’area circostante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lufthansa, cede il carrello di un Boeing 787: ci sono persone coinvolte

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