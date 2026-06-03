Taormina auto a tutta velocità su giovani fuori da una discoteca – Il video

Da webmagazine24.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte tra il 1 e il 2 giugno, un'auto ha percorso a tutta velocità un'area davanti a una discoteca a Taormina, coinvolgendo alcuni giovani. Un video mostra il veicolo che si avvicina rapidamente ai gruppi di persone che si trovavano all'esterno. Non ci sono segnalazioni di feriti gravi o incidenti mortali, ma la situazione ha generato preoccupazione tra i presenti. La polizia sta indagando sull'accaduto.

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(Adnkronos) – Tragedia sfiorata nella notte fra l'1 e il 2 giugno fuori dalla discoteca Ipanema di Taormina. A denunciarlo è il sindaco Cateno De Luca che ha postato su Facebook un video in cui si vede un'auto fare inversione di marcia e e dirigersi a velocità verso un gruppo di ragazzi che camminano in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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