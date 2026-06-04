Il carrello anteriore di un Boeing 787-9 Dreamliner di Lufthansa si è rotto mentre l’aereo era fermo al gate all’aeroporto di Francoforte. Nessun passeggero era a bordo, ma alcuni membri dell’equipaggio sono rimasti feriti. L’incidente si è verificato senza che il velivolo fosse in movimento. Le autorità hanno avviato le verifiche per accertare le cause del cedimento.

Incidente senza passeggeri a bordo per un aereo Lufthansa all’aeroporto di Francoforte, dove il carrello anteriore di un Boeing 787-9 Dreamliner ha ceduto mentre il velivolo si trovava fermo al gate. Le immagini diffuse sui social media mostrano il muso dell’aereo abbassarsi improvvisamente fino a toccare il suolo, lasciando il velivolo inclinato in prossimità dell’area di imbarco. Il gestore aeroportuale Fraport ha confermato il “guasto” che ha coinvolto un aereo della compagnia tedesca. Secondo quanto riportato, al momento dell’incidente non erano presenti passeggeri a bordo. Lufthansa ha fatto sapere di aver attivato un’unità di crisi per chiarire le cause dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cede il carrello di un Boeing 787 Dreamliner di Lufthansa: il momento del crollo. Feriti membri dell’equipaggio

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