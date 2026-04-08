Sicurezza delle banche | il patto tra Abi e Prefettura per prevenire rapine truffe e attacchi cyber

Nelle ultime settimane è stato firmato un accordo tra l'Associazione bancaria italiana e la Prefettura di Foggia, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza nelle filiali bancarie. Il patto prevede azioni mirate per prevenire rapine, truffe e attacchi informatici, coinvolgendo diversi soggetti istituzionali e operativi. La collaborazione mira a rafforzare i sistemi di sicurezza e a coordinare le attività di prevenzione nelle aree interessate.

Al fine di rafforzare l'attività di prevenzione e contrasto dei reati nei confronti delle banche e dei clienti, il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, e il Coordinatore dell'Ossif - Centro di ricerca dell'Associazione Bancaria Italiana (Abi), Marco Iaconis, hanno sottoscritto nella. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Banche più sicure: intesa tra Prefettura e ABI contro la criminalitàTempo di lettura: 2 minutiSottoscritto questa mattina in Prefettura, dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella e dal Coordinatore nazionale del...

Protocollo per prevenire attacchi ai bancomat: accordo tra forze dell’ordine e banche**Brindisi, 4 febbraio 2026 –** È stato firmato un protocollo d’intesa tra forze dell’ordine, istituzioni locali e rappresentanti del mondo bancario...

Temi più discussi: Banche e liquidità, nel 2026 metà del sistema sarà ai target minimi di sicurezza: il piano della Bce; COMUNICATO STAMPA - Data breach, Garante privacy sanziona Intesa...; Frodi bancarie informatiche: profili di responsabilità legale e tutela dell’utente; Revolut: nell’iper-pubblicizzata banca online è tutto oro quello che luccica?.

Banche, IA e sicurezza le priorità degli investimenti nel 2026. Tutte le voci di ricerca e sviluppo emerse al Forum Abi LabQuali sono le strategie di investimento delle banche? E quali sfide impongono? Ad indagare è l’ultimo rapporto di Abi Lab. simplybiz.eu

L’Abi in Puglia per rafforzare sicurezza contro assalti a bancomatL'ABI firma nuovi protocolli di sicurezza in Puglia per fermare gli assalti ai bancomat. Previsti sistemi di macchiatura delle banconote e videosorveglianza avanzata dopo i vertici con le Prefetture d ... trmtv.it

#Tg2000 - Catturato nel Varesotto Elia Del Grande #8aprile #Tv2000 #Cronaca #Arresto #Varese #EliaDelGrande #Sicurezza #Polizia #Giustizia #stragedeifornai @tg2000it x.com

Con l'aumento esponenziale dei furti negli ultimi mesi, il sindaco del centro jonico, chiede al Prefetto la convocazione del comitato per l'ordine e la pubblica sicurezza - facebook.com facebook