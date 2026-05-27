Un rappresentante di un’associazione ha dichiarato che l’obiettivo è costruire un collegamento tra grandi aziende tecnologiche e paesi con risorse limitate. Ha aggiunto che l’educazione può offrire strumenti pratici per entrare nel mercato del lavoro e migliorare le possibilità economiche delle persone. La proposta mira a favorire opportunità attraverso programmi di formazione e collaborazioni tra settore privato e comunità meno sviluppate.

L’educazione è un “trampolino” capace di dare alle persone strumenti concreti per inserirsi nel mondo del lavoro e aumentare il proprio potenziale economico. Lo afferma Laura Frigenti, Ceo di Global Partnership for Education, intervistata da LaPresse a margine della terza Conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo ‘Co-opera 2026’, promossa dal ministero degli Esteri a Roma. Per la Ceo di Gpe l’educazione “è anche un fattore orizzontale e trasversale di cui beneficia tutta la società. È il migliore strumento possibile per ridurre le disuguaglianze e generare crescita economica”. Tuttavia questo mondo oggi sta attraversando una fase estremamente delicata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Istruzione, Frigenti (Gpe): "Vogliamo creare un ponte tra le grandi aziende tech e i Paesi più poveri"

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