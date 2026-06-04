Pattinaggio | Macari e Palumbo sfidano l’Italia a Elmas

Due atlete di pattinaggio si preparano a competere in Sardegna, affrontando tre specialità tecniche. La qualificazione ai Campionati Italiani è arrivata tramite risultati nelle competizioni precedenti e punteggi ottenuti in eventi ufficiali. La sfida si terrà ad Elmas, dove devono dimostrare abilità nelle discipline di singolo, doppio e coreografia. Le atlete si sono guadagnate l’accesso attraverso le qualificazioni nazionali, superando le prove richieste per la partecipazione.

Quali tre specialità tecniche dovranno affrontare le due atlete in Sardegna?. Come hanno ottenuto la qualificazione per i Campionati Italiani?. Chi altro rappresenterà il Molise nei prossimi appuntamenti nazionali?. Perché questa competizione è fondamentale per la crescita del gruppo?.? In Breve Atlete Macari e Palumbo gareggeranno il 5 e 6 giugno a Elmas.. Programma prevede cronometro, 3000 metri e prova eliminazione sui 5000 metri.. L'allenatrice Rita Bartolomeo coordina il gruppo del Centro Pattinaggio Campobasso.. Fine giugno Chiara Sammartino e Sara Storto gareggeranno a Bellusco.. Sofia Macari e Martina Palumbo volano a Elmas per i Campionati Italiani su pista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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