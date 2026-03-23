Pattinaggio artistico | Hase-Volodin sfidano Metelkina-Berulava per il titolo delle coppie ai Mondiali
Una gara fortemente depotenziata, come sovente capita in una rassegna iridata post olimpica. Nonostante le defezioni non mancano le indicazioni chiarissime nella prova delle coppie valida per i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, evento in scena questa settimana sul ghiaccio dell’O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Nello specifico non saranno della partita i Campioni Olimpici giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, né tanto meno i nostri Sara Conti-Niccolò Macii, capaci di salire sul podio per ben due volte nelle ultimo quadriennio. Questo porterà salvo imprevisti ad una lotta a due per il metallo più pregiato, che vedrà scontrarsi i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava ed i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, rispettivamente argento e bronzo a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
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