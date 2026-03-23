Pattinaggio artistico | Hase-Volodin sfidano Metelkina-Berulava per il titolo delle coppie ai Mondiali

Da oasport.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una gara fortemente depotenziata, come sovente capita in una rassegna iridata post olimpica. Nonostante le defezioni non mancano le indicazioni chiarissime nella prova delle coppie valida per i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, evento in scena questa settimana sul ghiaccio dell’O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Nello specifico non saranno della partita i Campioni Olimpici giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, né tanto meno i nostri Sara Conti-Niccolò Macii, capaci di salire sul podio per ben due volte nelle ultimo quadriennio. Questo porterà salvo imprevisti ad una lotta a due per il metallo più pregiato, che vedrà scontrarsi i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava ed i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, rispettivamente argento e bronzo a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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