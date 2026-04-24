Pattinaggio artistico a rotelle convocazione in semifinale di Coppa del mondo per Joele Primavera
Il pattinaggio artistico a rotelle abruzzese si prepara a un momento importante con la convocazione in semifinale di Coppa del mondo per l’atleta Joele Primavera. La competizione si svolgerà in Germania e rappresenta un passaggio fondamentale per la squadra locale, che si allena intensamente in vista della trasferta. La convocazione conferma la presenza dell’atleta tra i migliori a livello internazionale.
Il cuore pulsante del pattinaggio artistico a rotelle abruzzese batte forte in vista della trasferta internazionale in Germania. Il commissario tecnico della nazionale, Fabio Hollan, ha ufficializzato le convocazioni per la semifinale di Coppa del Mondo, targata World Skate, che si disputerà a.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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