Mancano meno di tre settimane all’inizio della World Cup di pattinaggio artistico a rotelle a Buenos Aires, in programma dall’11 al 19 aprile. L’Italia ha annunciato i convocati per l’evento, tra cui figura anche un atleta di nome Sasso. La competizione internazionale rappresenta il primo appuntamento della stagione e si svolgerà nella capitale argentina.

Manca meno di un mese all’inizio dell’attesa stagione internazionale di pattinaggio artistico a rotelle che, come sappiamo, si aprirà con la prima tappa della World Cup, in programma a Buenos Aires (Argentina) dall’11 al 19 aprile. A differenza delle scorse edizioni, la Nazionale italiana si presenterà con un contingente più nutrito, capitanato dalla detentrice del titolo iridato Roberta Sasso. La specialista della Solo Dance partirà alla volta del Sud America insieme ad altre quattro connazionali compagne di categoria. Stiamo parlando di Caterina Artoni, bronzo ai Mondiali 2025, oltre che alle attese Elisa Cavina e Mathilde Pietrobuoni. Tra i maschi invece è prevista la presenza di Yuri Allegranti che, esattamente come le ultime due atlete citate, affronterà il debutto tra i grandi Senior dopo aver brillato in ambito giovanile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle, World Cup Buenos Aires: i convocati dell’Italia. C’è Sasso

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