Patrimoniale cercasi peccato che ne paghiamo già tante

Ogni volta che si discute di una nuova tassa patrimoniale, il focus è sui grandi patrimoni. Tuttavia, i cittadini già pagano numerose imposte patrimoniali, come l’IMU e altre tasse sulla proprietà. Nessuna misura concreta viene adottata, e i contribuenti continuano a versare somme significative senza una riforma fiscale complessiva. La discussione si ripete senza che si arrivi a decisioni concrete.

Ogni volta che nel dibattito politico si torna a parlare di una nuova tassa patrimoniale, il confronto si concentra quasi sempre sull’ipotesi di colpire i grandi patrimoni. Tuttavia, un aspetto spesso trascurato è che in Italia esistono già diverse imposte che, per caratteristiche e modalità di applicazione, possono essere già considerate vere e proprie tasse patrimoniali. L’Italia, infatti, si colloca tra i Paesi europei con la maggiore incidenza delle imposte sul patrimonio: tali tributi rappresentano circa il 2,2% del PIL e circa il 6% del gettito fiscale complessivo, livelli in linea con quelli di Francia e Spagna e superiori alla media dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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