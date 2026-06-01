La sinistra non ha commentato sulla situazione attuale a Ravenna, mentre la leader del partito ha annunciato una proposta di patrimoniale. La proposta di tassare il patrimonio è già stata presentata in 12 occasioni precedenti. In televisione, rappresentanti di partito discutono frequentemente di vari temi, coinvolgendo più figure del centro-sinistra, senza riferimenti specifici a fatti locali o ad altre questioni concrete.

Curioso, no? La sinistra parla e straparla di tutto. Ogni sera, nei tg e nei talk show amici, la comitiva Schlein-Conte-Bonelli-Fratoianni (con Magi in omaggio, come quando nelle televendite ti aggiungono un tostapane) parla di tutto, di ogni aspetto dello scibile umano. Ma sullo scandalo di Ravenna (e ora in tutta Italia: più di cento casi, decine di dottori coinvolti) sollevato da Il Tempo sono rimasti tutti muti. Non una sillaba, non un sospiro. Quindi, se ci sono dei medici accusati di aver certificato il falso e di aver consentito ad alcuni clandestini di tornare a delinquere, si sta zitti. Immaginiamo le cose a parti invertite, se cioè ci fosse stata una rete di «medici di destra» sospettati di aver sottovalutato o negato una patologia per costringere un immigrato all'ingresso in una struttura di detenzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Sinistra muta su Ravenna, ma Schlein straparla di patrimoniale. Fate sapere al Pd che ce ne sono già 12

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