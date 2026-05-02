In un'intervista recente, l'ex calciatore e allenatore ha commentato le figure di alcuni ex compagni di squadra. Ha affermato che Ronaldo non rappresentava un esempio positivo, mentre per Cassano ha avute parole meno precise, riferendosi alle numerose situazioni controverse che lo hanno coinvolto nel corso della sua carriera. Le dichiarazioni sono state fatte durante un dibattito pubblico dedicato al mondo del calcio.

di Andrea Greco Capello: «Ronaldo non era un buon esempio. Cassano? Ne ha combinate così tante che.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Nella splendida cornice del Teatro Comunale di Ferrara, Fabio Capello è stato il protagonista di un’intervista condotta dal giornalista Aldo Cazzullo. Durante l’incontro, riportato dal quotidiano Corriere della Sera, l’ex allenatore ha ripercorso le tappe fondamentali della sua gloriosa carriera, svelando retroscena inediti: CARRIERA – « A Wembley ho segnato per i 20mila camerieri che lavoravano lì. Il più forte con cui ho giocato? Rivera. Lasciare Madrid per tornare al Milan è stato l’errore più grande ».🔗 Leggi su Internews24.com

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