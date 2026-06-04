Pat Metheny a Ravenna | alla Rocca Brancaleone il progetto Side-Eye III+
Un chitarrista jazz di fama internazionale si esibirà a Ravenna, presso la Rocca Brancaleone, con il progetto Side-Eye III+. L’evento è programmato per una data dell’estate musicale e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi. La performance vedrà il musicista portare sul palco il suo repertorio, accompagnato da altri musicisti. La serata si svolgerà in un contesto all’aperto, con ingresso aperto al pubblico.
Una leggenda vivente della chitarra jazz approda a Ravenna per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale. Venerdì 3 luglio, alle 21.30, la Rocca Brancaleone ospiterà Pat Metheny con il progetto Side-Eye III+, format che vede il celebre musicista americano affiancato da una formazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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