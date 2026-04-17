Ravenna Jazz 2026 | Metheny Mancuso e il grande ritorno alla Rocca Brancaleone

Ravenna Jazz 2026 si prepara a tornare con una edizione ampliata, la 53a del festival più antico d’Italia dedicato al jazz. La prima parte si svolgerà dal 2 al 10 maggio, mentre le successive serate estive sono programmate per il 1°, 3° e 9 luglio presso la Rocca Brancaleone. Tra gli artisti annunciati ci sono il chitarrista statunitense e il musicista italiano, entrambi protagonisti di un grande ritorno.

Ravenna Jazz 2026: sarà una expanded edition, la 53a per uno dei più longevi festival jazz d’Italia. Dopo la prima fase del festival, nel consueto periodo dal 2 al 10 maggio, la kermesse tornerà in scena con una spumeggiante tripletta di serate estive (1-3-9 luglio) alla Rocca Brancaleone.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Bentornata Rocca Brancaleone. Dopo il restauro riaprirà alla cittàUn’edizione ricca di ‘debutti’ quella di Ravenna Festival presentata ieri all’Alighieri, a partire dalla Rocca Brancaleone che, dopo un lungo... Leggi anche: Pat Metheny apre il Jazz Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ravenna Jazz 2026: festival expanded tra Rocca Brancaleone, Pat Metheny e doppia stagione di concerti; Musica, svelati gli artisti di Ravenna Jazz 2026, tornano Pat Metheny e Matteo Mancuso, concerti anche alla Rocca Brancaleone; Ravenna Jazz 2026 torna alla Rocca Brancaleone: Pat Metheny guida la 53ª edizione; Ravenna Jazz 2026 programma e artisti: Pat Metheny, Matteo Mancuso e concerti. Ravenna Jazz 2026 torna alla Rocca Brancaleone: Pat Metheny guida la 53ª edizioneRavenna Jazz si prepara a vivere la sua 53ª edizione con una formula ampliata. Dopo la prima fase primaverile, in programma dal 2 al 10 maggio, il ... ravennanotizie.it Ravenna Jazz 2026: programma, date e grandi ospiti alla rocca BrancaleoneIl programma di Ravenna Jazz 2026: 53ª edizione con Pat Metheny, Nik West e Matteo Mancuso. Date, concerti alla Rocca Brancaleone e workshop. livingcesenatico.it Sabato 2 maggio prende il via la 53esima edizione del festival, diviso in due parti: fino al 10 maggio nei club e nei teatri del territorio e poi tre concerti alla Rocca nel mese di luglio. Crossroads & Ravenna Jazz Teatro Alighieri Ravenna Teatro Socjale facebook