Ravenna si prepara per la nuova arena da 1400 posti della Rocca Brancaleone | E dopo il Festival tornerà il cinema
A Ravenna sarà inaugurata sabato alle 12 la mostra fotografica Rocca Soundscapes, che ripercorre la storia dello spettacolo dal vivo nella Rocca Brancaleone. Contestualmente, si apre anche la nuova arena da 1.400 posti all’interno della stessa struttura. Dopo il festival, è prevista la ripresa delle proiezioni cinematografiche nella location. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e segna il ritorno delle attività culturali negli spazi della Rocca.
Ravenna è ormai pronta per tornare a vivere completamente gli spazi della Rocca Brancaleone. Sabato alle 12, in un doppio appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, si inaugura Rocca Soundscapes, la mostra fotografica che racconta la storia dello spettacolo dal vivo alla Rocca attraverso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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