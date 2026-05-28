Ravenna si prepara per la nuova arena da 1400 posti della Rocca Brancaleone | E dopo il Festival tornerà il cinema

Notizia in breve

A Ravenna sarà inaugurata sabato alle 12 la mostra fotografica Rocca Soundscapes, che ripercorre la storia dello spettacolo dal vivo nella Rocca Brancaleone. Contestualmente, si apre anche la nuova arena da 1.400 posti all’interno della stessa struttura. Dopo il festival, è prevista la ripresa delle proiezioni cinematografiche nella location. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e segna il ritorno delle attività culturali negli spazi della Rocca.