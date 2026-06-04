Di seguito il comunicato: Il pasticciotto è ormai uno dei dolci tradizionali italiani più famosi nel mondo. Nelle scorse settimane era anche sul tavolo del bilaterale tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, alla Farnesina: tra caffè e acqua minerale, c’era anche il pasticciotto (come si vede nella foto comparsa sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – www.esteri.it- ). Prelibatezza semplice ma inconfondibile, con la sua pasta frolla croccante e la sua golosissima crema pasticcera, il pasticciotto è orgoglio salentino, che oggi ha anche una giornata tutta sua. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Pasticciotto day Dolce salentino famoso nel mondo

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