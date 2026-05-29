Lecce | verso il pasticciotto day Il 4 giugno
Il 4 giugno si terrà la settima edizione del Pasticciotto Day, evento dedicato al dolce simbolo della tradizione salentina. Organizzato dall’Agenzia Eventi di Carmine Notaro, l’appuntamento celebra il pasticciotto con iniziative e degustazioni in tutta la regione. La giornata mira a promuovere la cultura gastronomica locale e coinvolge diversi locali e pasticcerie. La manifestazione si svolge in diverse location, attirando appassionati e visitatori da tutta Italia.
Di seguito il comunicato: Il 4 giugno è PASTICCIOTTO DAY 2026! Torna per la sua settima edizione l’evento dedicato al simbolo della tradizione dolciaria salentina, organizzato dall’Agenzia Eventi di Carmine Notaro. Ormai riconosciuto e apprezzato nel mondo, il pasticciotto è una prelibatezza semplice ma inconfondibile, con la sua pasta frolla croccante e la sua golosissima crema pasticcera. Per il settimo anno consecutivo, una giornata speciale unisce il Paese, dal nord al sud, partendo proprio “dal cuore caldo del Salento”, grazie alla rete di attività aderenti all’iniziativa, sempre più numerose anche oltre confine, che in contemporanea, dall’apertura fino alle ore 18. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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