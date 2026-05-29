Lecce | verso il pasticciotto day Il 4 giugno

Notizia in breve

Il 4 giugno si terrà la settima edizione del Pasticciotto Day, evento dedicato al dolce simbolo della tradizione salentina. Organizzato dall’Agenzia Eventi di Carmine Notaro, l’appuntamento celebra il pasticciotto con iniziative e degustazioni in tutta la regione. La giornata mira a promuovere la cultura gastronomica locale e coinvolge diversi locali e pasticcerie. La manifestazione si svolge in diverse location, attirando appassionati e visitatori da tutta Italia.