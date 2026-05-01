Il sequel del film “Il diavolo veste Prada” ha portato alla ribalta i dolci presenti nella pellicola, preparati da un pasticciere salentino noto a livello internazionale. Si tratta di pasticciotti realizzati da Adolfo Stefanelli, originario di Casarano e attualmente attivo a Milano. Il 1° giugno 2023, in occasione del “Pasticciotto day” a Milano, i responsabili di una radio di rilievo hanno chiesto all’economista Francesco Lenoci di trovare i pasticciotti.

L’1 giugno 2023, “Pasticciotto day”, a Milano i responsabili di una radio di primaria importanza fecero una richiesta all’economista Francesco Lenoci: serve rintracciare i pasticciotti. Il professore disse che a Milano li fa Stefanelli. L’ascesa di livello mondiale di Adolfo Stefanelli non è certo dovuta in modo principale a quella segnalazione perché è la bontà irresistibile dei dolci del pasticciere di Casarano a catturare tutti. In questi giorni poi, a livello davvero planetario Stefanelli è una star aggiunta a “Il diavolo veste Prada 2” che è stato girato anche a Milano. È il pastry chef ufficiale. E dal 29 aprile sono in vendita i dolci del film.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - “Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

Il Diavolo Veste Prada 2 | Clip dal Film | La Nuova Assistente di Andy

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