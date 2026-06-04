Password come 1234 e QWERTY | 8,7 milioni di italiani vittime di violazioni informatiche

Circa 8,7 milioni di italiani hanno subito violazioni informatiche, spesso sfruttando password semplici come “1234” o “QWERTY”. Non sono necessari strumenti avanzati: molti attacker indovinano facilmente date di nascita o tentano password di uso comune. Le violazioni avvengono anche attraverso tentativi di accesso con credenziali deboli, senza ricorrere a tecniche sofisticate. La sicurezza degli account dipende dalla scelta di password più complesse e uniche.

Non serve un hacker con strumenti da film. A volte, per violare un account, basta indovinare la data di nascita del proprietario o provare la parola “Password”. E in Italia, stando ai dati raccolti da mUp Research per conto di Facile.it, sono in molti a regalare l’accesso ai malintenzionati su un piatto d’argento. Negli ultimi dodici mesi, 8,7 milioni di italiani hanno subito almeno una violazione informatica. Il bersaglio più frequente? I profili social, finiti nel mirino per 5 milioni di persone. Seguono gli account bancari (1,8 milioni) e il furto di accesso allo smartphone, con 890.000 casi documentati. Dietro molti di questi attacchi si nascondono stratagemmi sofisticati – phishing, keylogger, session hijacking – ma una fetta non trascurabile sfrutta un punto debole ben più banale: le nostre stesse abitudini. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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